BOSISIO PARINI – L’assemblea dei soci della Croce Verde Bosisio ha eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il quadriennio 2018-2022.

Il consiglio è formato da 13 volontari dell’associazione. I confermati sono Filippo Buraschi, Giulio Corti, Umberto Crippa, Maria Eugenia Diaz, Sergio Galbusera, Maria Rosa Negri, Adriano Sala, Virginia Stefanoni e Mario Valsecchi; le new entry sono invece Paola Corti, Fausto Galli, Manuela Losa e Samuele Membrini.

Il consiglio che si è riunito dopo l’assemblea ha poi confermato Buraschi alla presidenza e Crippa nel ruolo di comandante. Confermati anche Giulio Corti nel ruolo di segretario generale dell’associazione, il dottor Piercarlo Minoretti come direttore sanitario e Negri a capo della formazione. Il consiglio ha poi indicato Valsecchi alla vicepresidenza, mentre Membrini è il nuovo responsabile del gruppo di protezione civile e Paola Corti responsabile amministrativo.

Il gruppo immagine e organizzazione eventi sarà invece coordinato da Losa. A Buraschi resta anche la delega per la comunicazione. “Negli ultimi anni i volontari e il gruppo dirigente della Croce Verde si sono impegnati nell’acquisto e nella realizzazione della nuova sede dell’associazione. Un progetto estremamente impegnativo sia dal punto di vista finanziario sia per quanto riguarda l’impegno che ciascuno di noi ci ha messo per trasformarla in una casa efficiente e accogliente. Ora la nuova sede di Via Cercè a Bosisio è praticamente pronta a ospitare i nostri volontari in attesa del grande evento dell’inaugurazione subito dopo l’estate”, spiega Buraschi. “L’obiettivo primario per Croce Verde, che il nuovo direttivo intende perseguire grazie all’esperienza dei vecchi consiglieri e all’entusiasmo dei nuovi, è incrementare il numero di volontari sia per l’emergenza sia per i servizi sanitari semplici. Le richieste di servizi, soprattutto quelle per i sociali, sono in netta crescita e Croce Verde vuole essere sempre più vicina ai bisogni della popolazione. Per questo lanceremo a brevissimo una campagna di reclutamento rivolta a tutti i cittadini determinati a condividere con noi la splendida avventura del volontariato; per chi avrà la voglia e il desiderio di seguirci a settembre partirà un nuovo corso di formazione di nuovi volontari. Chi volesse saperne di più di noi e dei nostri programmi futuri può scrivere a info@croceverdebosisio.org oppure telefonare allo 031865462 lasciando i propri recapiti”.

“Per chi volesse sostenerci – ha concluso Buraschi – il modo più semplice è attraverso la dichiarazione dei redditi: è possibile destinare il proprio 5xmille a CROCE VERDE BOSISIO, indicando il codice fiscale 91000190131″.