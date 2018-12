BRIVIO – “Ho chiesto in consiglio provinciale la modifica dell’ordinanza con la riduzione del limite di peso da 56 a 44 tonnellate e la deviazione del traffico pesante sul ponte Cesare Cantú“.

Il consigliere provinciale Stefano Simonetti torna sulla questione ponte di Brivio e, armato di smartphone, ha eseguito un reportage per denunciare il mancato rispetto dell’ordinanza e dei relativi limiti di peso.

“Ho chiesto dei controlli concreti e rigorosi sul rispetto dell’ordinanza, ma per la Polizia Provinciale va tutto bene e non ci sono violazioni. Eppure in pochi minuti sono passati molti autotreni e autoarticolati. Serve un controllo congiunto con la Polizia Stradale in collaborazione con i Comuni di Brivio e Cisano Bergamasco. Difendiamo il ponte di Brivio!”