CALOLZIOCORTE – Il capogruppo della Lega Marco Ghezzi risponde al gruppo civico Cambia Calolzio.

“Il gruppo Cambia Calolzio ogni giorno che passa le spara sempre più grosse. Nell’ultimo comunicato si afferma che la Lega Nord di Calolziocorte sarebbe favorevole alla creazione della nuova Multiutility del Nord e all’inglobazione di Acel Service (quota di Ausm compresa) in Agam (società quotata in Borsa). Invito gli esponenti di questa lista civica dietro cui si nasconde una formazione politica di Sinistra a riascoltare la registrazione della seduta di Consiglio. Siamo talmente d’accordo con la fusione, che abbiamo chiesto di recedere e di ritornare in possesso del nostro capitale: al momento il male minore e l’unica opzione possibile. Inutile dire che abbiamo votato contro la delibera di fusione. A chi ha la memoria corta, ricordo che questa operazione è stata ideata, architettata e portata a termine dal centro sinistra e, a Calolzio, votata dal PD, portato al governo del nostro territorio proprio dalle Sinistre con un accordo puramente elettorale cinque anni fa, di cui i calolziesi pagheranno le conseguenze ancora per molti anni”.

