ERBA – Si è da poco insediato il nuovo Comitato Organizzatore, che avrà il compito di definire le strategie di sviluppo della Mostra Artigianato per i prossimi due anni, e già sono numerose le idee per restituire al pubblico un progetto sempre attuale e rispondente alle aspettative.

La 45esima edizione della mostra – dal 27 ottobre al 4 novembre – sarà all’insegna del binomio “Tradizione e Innovazione” efficace sintesi dei valori e della cultura propri del mondo artigiano.

“Con quest’edizione vogliamo ripartire, e ripartire vuol dire anche cambiare e crescere – afferma Giovanni Ciceri, Presidente di Lariofiere – Nel solco del percorso segnato dal Comitato uscente, che negli ultimi due anni ha lavorato con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza e raccontare in maniera sempre più efficace il mondo dell’artigianato, vogliamo riportare la mostra ad occupare un posto privilegiato nelle strategie di marketing delle imprese artigiane. Il pubblico rimane al centro della manifestazione, in quanto visitatore ma soprattutto fruitore di un’esperienza attiva, che possa avvicinare alla cultura e ai valori propri di questo settore.”

“La Mostra dell’Artigianato – sottolinea Marco Galimberti, Presidente di Confartigianato Como e Vicepresidente della Camera di Commercio di Como – rappresenta un momento di grande rilevanza per le imprese artigiane del nostro territorio, che si traduce in un rilancio di immagine e di produttività, nonché di valorizzazione del “saper fare con cura” che rimane una peculiarità di un’economia diffusa che rappresenta un patrimonio di tradizioni, di cultura ma anche di innovazione della nostra provincia.

L’aver raggiunto poi il ragguardevole traguardo delle 45 edizioni, è viva testimonianza dell’attualità e della vivacità di questo artigianato che resiste a qualsiasi avversità consolidando il proprio ruolo creando occupazione e valore aggiunto”.

“Le fiere sono occasione di incontro, di scambio, di confronto – spiega Daniele Riva, Presidente di Confartigianato Lecco e della Camera di Commercio di Lecco – ma sono anche il termometro della situazione economica e produttiva di un territorio. La Mostra dell’Artigianato non sfugge a questa regola. Da sempre la rassegna di Lariofiere è un punto di riferimento soprattutto per le piccole imprese. Imprese impegnate in un difficile percorso ad ostacoli per lasciarsi alle spalle la crisi, speriamo definitivamente. In quest’ultimo anno molte nostre imprese manifatturiere e di servizio sono cresciute, in termini di dinamismo e di risultati conseguiti. In tale prospettiva, la Mostra dell’Artigianato continua a rappresentare un’opportunità di crescita per le aziende e un’occasione per far conoscere al grande pubblico le innovazioni delle nostre imprese”

A descrivere più nel dettaglio il progetto della prossima Mostra Artigianato è Elisabetta Maccioni, neoletta Presidente del Comitato Promotore: “Se una manifestazione vanta radici così profonde (45° edizioni) può solo significare che è di alto spessore. In questa mostra vogliamo porre l’accento sull’interesse crescente per l’artigianato nazionale e internazionale. Il successo della scorsa 44^ edizione dimostra infatti che la ricerca del bello e ben fatto unito all’abbinamento fra tradizione e contemporaneità in tutti i settori, food compreso, sono fattori vincenti e trainanti per il pubblico di tutte le generazioni; quindi, il nostro obbiettivo è quello di proseguire su questa strada. Cercando di creare sempre più competenza e innovazione all’interno di questa nostra meravigliosa manifestazione. Ancora una volta vogliamo “premiare” il ‘saper fare’ di quell’universo di capacità artigiane e manifatturiere che contraddistinguono il nostro mondo, il nostro territorio e i territori vicini; che costituiscono l’eccellenza dell’artigianato che ha reso grande il nostro paese in tutto il mondo. Vogliamo sia un momento di “festa” che coinvolge gli artigiani, e non solo! Vogliamo che coinvolga i Comune, le associazioni, le famiglie, i bambini, le scuole. Vogliamo rappresentare il mondo artigiano e le sue competenze e vogliamo farlo semplicemente parlando di noi e facendoci osservare nel modo che meglio conosciamo, il nostro saper fare e saper essere. Ma non solo, perché oggi artigianato non è solo tradizione e manualità, oggi artigianato è anche tecnologia e innovazione, e in questa 45esima mostra dell’artigianato vorremmo valorizzare questo “nuovo” aspetto degli artigiani. La cura del dettaglio e la formazione, la sapienza nel creare pezzi unici che solo un artigiano può fare innovandosi a Artigiano 4.0 Innovazione e Tecnologia, E-Commerce e Digitale sono sempre più presenti nelle nostre Imprese.”