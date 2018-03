LECCO – La SS36/Dir Lecco-Ballabio, in direzione del capoluogo, resterà aperta per tutto il periodo pasquale da venerdì 30 marzo a martedì 3 aprile inclusi. Lo ha annunciato questa mattina Anas.

Le giornate di chiusura del cantiere verranno recuperate da mercoledì 4 aprile per 2/3 giorni, quando saranno portati a termine i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale.

Durante questi giorni resteranno in vigore gli accorgimenti già ottenuti allo scopo di agevolare il transito in direzione di Lecco e disponibili in calce, ovvero l’apertura della nuova Lecco-Ballabio nell’ora di punta, sino alle 8:30, per consentire a chi proviene dalla Valsassina di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e di studio e svolgere le proprie attività, nonché l’impiego di movieri sulla vecchia strada per 7 ore lavorative. Invariati gli orari di chiusura e riapertura della strada.