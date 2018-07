LECCO – “Mons. Cecchin è il nostro Don Matteo, a lui e al suo sorriso spensierato che in questi anni ha mostrato in ogni occasione va il nostro più grande riconoscimento per il lavoro svolto a Lecco“.

Con queste parole Angelo Fontana, della Polisportiva Monte Marenzo, ha consegnato a Mons. Franco Cecchin,”ex” prevosto di Lecco un piccolo premio, una statuetta raffigurante un ciclista, a nome di tutta la società e idealmente di tutti i lecchesi guidati in questi undici anni dal parroco.

Il ‘mandato’ del prete a Lecco come prevosto è infatti ‘scaduto’ con il compimento dei 75 anni, limite d’età per il servizio sacerdotale. Suo successore, annunciato lo scorso giugno dal vicario episcopale Mons. Maurizio Rolla, è Davide Milani.

Il saluto di Mons. Cecchin a Lecco è stato così occasione per la Polisportiva Monte Marenzo di esprimere un sincero grazie al servizio svolto dal prevosto: “Con Mons. Cecchin ne abbiamo passate tante – ha detto Fontana al termine della Santa Messa domenicale in Basilica San Nicolò – con lui ad esempio abbiamo accolto e conosciuto tutti gli ultimi nati e tutti i primi nati dell’anno, ricordo con piacere l’entusiasmo con il quale Don Franco chiedeva i nomi ai genitori, commentandoli con speranza e gioia. La sua spontaneità così come il suo sorriso, che ha sempre sfoggiato in sella alla sua bici in giro per Lecco, resteranno sempre nel nostro cuore e sono sicuro in quello di tutti i lecchesi. Con questo omaggio vogliamo dire grazie. Quando sarà a Milano e guarderà la statuetta speriamo che Mons. Cecchin, il nostro Don Matteo, pensi alla sua Lecco”.

Con emozione l’ex prevosto ha accolto il riconoscimento: “Non me lo merito, grazie di cuore. Lecco sei meravigliosa, e voi lecchesi sarete sempre nel mio cuore”.