LECCO – E’ sempre maggiore la rilevanza che il tema della privacy riveste per gli imprenditori, anche alla luce delle nuove normative europee, per questo motivo Confartigianato Imprese Lecco organizza l’evento “Privacy. Nuovo regolamento europeo” in programma giovedì 12 aprile alle 18.30, durante il quale interverrà il dottor Fabrizio Pierpaoli, dell’Ufficio Avvio Impresa Confartigianato Imprese Lecco.

La serata, aperta alla partecipazione anche dei non associati, affronterà il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si analizzerà inoltre il contesto e l’impatto del regolamento sulle imprese artigiane illustrando la proposta di Confartigianato Imprese Lecco. L’incontro avverrà presso la sede cittadina di via Galilei 1. Per motivi organizzativi si prega di segnalare la presenza a info@artigiani.lecco.it o 0341 250200.

