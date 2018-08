LECCO – L’appello arriva dal gruppo lecchese dei City Angels, gli ‘angeli’ in rosso impegnati in questi giorni in una raccolta in favore delle famiglie sfollate a Genova dopo il crollo del ponte Morandi.

L’associazione guarda in modo particolare ai più piccoli: “Chiediamo a tutta la cittadinanza – si rivolgono ai lecchesi – una mano per i ragazzi e bambini sfollati. Porteremo il materiale ludico raccolto in questi giorni, ma ci hanno chiesto di reperire anche materiale scolastico come quaderni penne astucci… e cibo mono-proteico per gli animali sia da soccorso che delle famiglie sfollate”.

Chiunque voglia donare può farlo contattando il gruppo lecchese alla mail lecco@cityangels.it o al numero di telefono 3383697837