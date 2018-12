BELLANO – Salutato il Natale, a Bellano fervono i preparativi per la Pesa Vegia, la festa per eccellenza che caratterizza l’Epifania nella cittadina lariana.

L’evento, in programma nella giornata del 5 gennaio, riceverà un contributo importante da Regione Lombardia: oltre ad aver concesso il patrocinio per il secondo anno di seguito, l’ente regionale quest’anno ha destinato alla manifestazione circa 8.000 euro, in virtù del fatto di essere stata considerata un evento di interesse regionale ai sensi della legge regionale.

“Grazie a Regione Lombardia – commentano dall’amministrazione comunale – in modo particolare all’ufficio di presidenza, per questo contributo e un grazie di cuore al comitato Pesa Vegia e a tutti i volontari che stanno organizzando al meglio la nostra grande festa!”

La festa, con centinaia di figurati coinvolti nella rappresentazione, mette in scesa quell’accadimento, tra storia e racconto popolare, risalente al 1606, anno in cui fu emanata dal governatore Pedro Acevedo, conte di Fuentes, una “grida” che annullava una sua precedente riforma e ripristinava l’uso delle vecchie unità di misura. “Pesa vegia o pesa nova” è la domanda che anche quest’anno il governatore tornerà a chiedere, dal balcone del municipio, rivolgendosi ai bellanesi.

Il centro storico di Bellano farà da cornice all’evento, con tanti punti allestiti a tema con straordinarie scenografie.

IL PROGRAMMA

Orrido aperto dalle 11 alle 22

Dalle ore 12

– Menu tipici nei ristoranti Bellanesi

– Osteria Teresa di Pom in stazione

Dalle ore 14 – Mercatini e intrattenimenti

Dalle ore 15 – Oasi dei Re Magi al lido

Dalle ore 16 Apertura:

– Presepe Vivente – eliporto

– Castello di Re Erode – ex cotonificio

– Corte del Podestà – S. Nicolao

– Consiglio Comunale Storico – Sala Consiliare del Municipio

Ore 18 – Inizio Navetta con Dervio/Perledo

Ore 21,30 – Traino delle pese per le vie

Ore 22 – Arrivo del Podestà al molo

Ore 22,15 – Arrivo Gondola dei Messi

Ore 22.30 – Lettura Benevola Ordinanza dal balcone del

Municipio e fuochi d’artificio

Dalle ore 23 – Corteo Re Magi con tre splendidi cammelli!

Ore 24 – Accensione falò sul molo