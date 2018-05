CRANDOLA VALSASSINA – Sono in distribuzione a partire dalla metà di maggio le due mappe gemelle “Cartina del Territorio” e “Cartina dei Servizi” realizzate dalla rete di imprese Montagne del Lago di Como.

Le due pubblicazioni, stampate in 60.000 copie (tiratura raddoppiata rispetto al 2017) saranno disponibili gratuitamente presso i soci della rete, i Comuni e gli uffici turistici della Valsassina e della sponda orientale del Lago di Como. Entrambe le mappe sono in italiano e in inglese e sono inserite affiancate in un espositore cartonato.

L’obiettivo è quello di fornire al turista che visita le Montagne del Lago di Como una serie di spunti di scoperta, che si possono fuire sulla mappa verde del territorio, attraverso punti geolocalizzati e simboli, ma anche in un elenco organizzato per comune. Ciascuno di questi punti trova sul sito una scheda dettagliata, con foto, testi ed indicazioni per la visita. La mappa del territorio comprende anche un elenco dei Top Events, con le date delle manifestazioni di maggior richiamo di tutto l’anno.

“Le cartine sono pensate per essere uno strumento utile in tutte le stagioni, perché il nostro è un territorio ricco, da visitare e scoprire non solo d’estate. E’ previsto un riassortimento del materiale prima della stagione invernale e, proprio per far fronte alla richiesta dei soci e degli enti, abbiamo dovuto raddoppiare le stampe” spiega Silvia Strada, responsabile del progetto.

In abbinamento alla mappa verde, c’è la cartina dei servizi turistici arancione, con le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e tutte le altre attività associate a MLC (ad oggi sono oltre 160 i soci), con un elenco strutturato con nominativi e informazioni di contatto.

“Le cartine servono al turista per orientarsi sul territorio e pianificare le escursioni. Sul sito trova approfondimenti e itinerari e, se ha bisogno di consigli o vuole effettuare una prenotazione, può rivolgersi al nostro staff, disponibile via email e telefono. Via via che la rete cresce, i nostri servizi vanno verso una maggiore professionalizzazione, nel segno dell’innovazione e del miglioramento dell’accoglienza turistica”, chiude il presidente Stefano Gianola.