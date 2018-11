OLGINATE – La rinascita del cinema teatro Jolly di Olginate che cerca nuovi volontari.

Una ventina di persone, ma si punta ad ampliare il gruppo, si sono ritrovati in questi giorni con il nuovo parroco don Matteo Gignoli per impostare il cammino di rinascita del cinema teatro Jolly di Olginate.

“La ristrutturazione della sala, avvenuta in questi ultimi anni e l’introduzione più recente della macchina digitale per proiezioni cinematografiche, sono ottime basi su cui impostare una nuova vita della struttura che, per dimensione e comfort, rappresenta un fiore all’occhiello non solo per Olginate ma anche per tutto il territorio lecchese” hanno detto i volontari.

Circa 400 poltrone in velluto potranno accogliere comodamente sempre più spettatori per una programmazione cinematografica di qualità e al passo coi tempi, a partire dal prossimo periodo natalizio, alla quale si aggiungeranno numerosi eventi di carattere teatrale e musicale.

“A questo si aggiunge l’esperienza ultra decennale di don Matteo, appassionato di cinema e di tecnologie, che nelle passate esperienze vissute a Sedriano e Caronno Pertusella ha fatto rinascere due strutture parrocchiali dedicate al cinema e teatro che oggi vantano una programmazione notevole molto apprezzata”.

All’incontro erano presenti i volontari storici che da tanti anni gestiscono con passione e sacrificio la struttura ma anche nuovi volontari tutti accomunati dall’entusiasmo di far rivivere questa bellissima struttura: “Il gruppo, coordinato da don Matteo, si articolerà operativamente in diversi ambiti: dalla scelta dei film alla promozione degli eventi, dalla gestione della biglietteria alla pulizia della sala, alla proiezione vera e propria. Per tutto questo serve allargare il gruppo di volontari. Don Matteo lancia dunque l’invito a chiunque voglia dare una mano, a mettersi in contatto con lui o presentarsi al prossimo incontro mensile che si terrà il 4 dicembre in oratorio a Olginate“.

Nel frattempo la sala ospiterà iniziative di vario genere confermando la sua vocazione polifunzionale: dal teatro per bambini (il Mago di Oz sabato 10 novembre) al concerto del Coro Ana Dell’Adda (15 novembre), alla serata emozionale con la straordinaria Simona Aztori (sabato 17 novembre).

E’ possibile conoscere meglio la struttura e le iniziative in programma collegandosi alla pagina facebook Cinema Teatro Jolly oppure scrivendo a cinemateatrojolly@gmail.com.