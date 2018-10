LECCO – Tornano le serate informative sul tema della salute promosse dal Dipartimento Cardiovascolare dell’Asst di Lecco. Il calendario degli incontri autunnali-invernali prevede un ciclo di tre incontri con al centro la salute del cuore, coordinati da personale sanitario, che si terranno dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso l’Aula Bianca (Palazzina Amministrativa) dell’Ospedale A.Manzoni di Lecco.

La prima serata, intitolata ‘Segnali di allarme del cuore: il giusto equilibrio tra ansia e trascuratezza’, si terrà mercoledì 10 ottobre. Si cercherà di indirizzare a riconoscere e dare il giusto rilievo ai segnali di incipiente malattia che, se colti per tempo, portano a rimedi più sicuri ed efficaci.

Il successivo appuntamento, fissato per il 14 novembre, verterà invece sul tema della terapia farmacologica e dello stile di vita, per mantenersi al meglio nella “terra di mezzo” tra salute e malattia. Molte persone, in età adulta ma non ancora matura, possono infatti dover assumere farmaci per trattare condizioni di rischio cardiovascolare. Passano spesso molti anni in una zona di confine tra salute completa e malattia. Durante l’incontro si tratterà quindi delle regole e dei consigli da seguire per mantenersi il più a lungo possibile nella condizione di salute, rimandando o evitando la comparsa della malattia.

Chiuderà infine il ciclo di incontri, il 12 dicembre, la serata dedicata all’alimentazione nel periodo delle feste ‘Natale a Km Zero: direttamente dall’orto di casa, resistendo alla tentazione dell’esotico”. Ancora una volta, il pranzo di Natale costituirà lo spunto da cui partire per una serie di consigli utili a festeggiare piacevolmente e allegramente, senza far correre rischi alla salute, specie nel caso di persone rese fragili dalla malattia.

“Un corretto stile di vita migliora la salute nostra e delle persone con cui viviamo e costituisce un elemento fondamentale nella cura e prevenzione cardiovascolare, ben integrandosi con i vantaggi delle terapie mediche” – spiega il Dr. Ravizza, direttore della Cardiologia Riabilitativa di Asst Lecco. “Informarsi è il primo passo per prevenire l’incombere di patologie ed è essenziale per curare al meglio la loro manifestazione. Gli incontri si rivolgono quindi ai pazienti e relativi familiari – a completamento e rinforzo del percorso di cura iniziato in ospedale – ma anche alla popolazione in generale”.