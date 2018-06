CORTENOVA – Grande successo per l’atto finale del progetto di didattica musicale della scuola primaria di Cassina: “Grease for Kids”, ideato e realizzato da Accademia Musicale Valsassina.

I bravissimi bambini hanno portato sul palco del centro polifunzionale di Bindo di Cortenova, diretti dagli esperti di Amv Michele Spandri e Michela Valentinuzzi, la rivisitazione del Musical Grease, un riadattamento originale del pluripremiato film e musical nel 40° anniversario dalla sua uscita nelle sale cinematografiche.

I piccoli artisti hanno saputo incantare ed emozionare il numerosissimo pubblico con musiche, canti, balli e coreografie davvero sorprendenti, regalando una performance impeccabile.

Lo spettacolo non è stato che la degna conclusione di un percorso che ha coinvolto alunni ed esperti dell’Accademia Musicale Valsassina nel secondo quadrimestre e avente come obiettivo far confluire, in modo armonico, l’attività artistica, musicale, motoria e teatrale in un unico ambizioso progetto didattico, un’esperienza innovativa che ha introdotto i piccoli studenti al mondo del Musical valorizzando le naturali capacità espressive dei bambini: la fantasia, la gestualità, il movimento corporeo, il linguaggio verbale, visivo, canoro, ritmico e musicale.

Obiettivo senza dubbio raggiunto visto il coinvolgimento, la dedizione e, soprattutto, la felicità con cui i bimbi hanno interpretato il musical e che hanno, a loro volta, saputo trasmettere a tutti i presenti.