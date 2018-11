OLGINATE – Tantissime le iniziative messe in campo per la settimana dei diritti dal gruppo Piedibus quest’anno a Olginate, cui si aggiunge l’ormai tradizionale appuntamento con “Una strada per giocare”, con la collaborazione di molte associazioni e commercianti del paese.

Tra le iniziative proposte da sottolineare la marcia dei diritti di venerdì 23 novembre, quando in mattinata tutti i bambini della Scuola G. Rodari marceranno dalla scuola al municipio sventolando bandiere di tutto il mondo rappresentanti le provenienze dei bambini dell’istituto, con le quali andranno a realizzare un grande cuore, a simboleggiare il grande e variopinto mondo della Rodari.

Domenica 25 novembre dalle 14 alle 17 andrà in scena “Il giro del mondo in 80 minuti”. Il centro, chiuso al traffico, diventerà un grande planisfero, diviso nei cinque continenti. In ognuno ci saranno diverse nazioni alle quali i bambini potranno arrivare durante il loro “viaggio”. Il viaggio inizierà nel momento in cui, giunti ad una sorta di “Questura italiana” (c/o piazzetta Jolly), consegneranno la bandiera fatta a scuola e riceveranno uno speciale “documento”, che consentirà loro di iniziare il viaggio. Sul passaporto saranno indicate tutte le possibili destinazioni di viaggio. Riceveranno anche una “valigia” in cui potranno mettere i souvenirs e i prodotti che riceveranno nelle

varie nazioni incontrate, dove ci saranno tanti giochi e tanti laboratori.

QUI il volantino della settimana dei diritti.

QUI il volantino de’ “Una strada per giocare”.