LECCO – Un’anteprima di spessore per lanciare il tema della decima edizione di Leggermente che sarà “In gioco”.

Un’occasione per ascoltare le riflessioni e gli stimoli di Massimo Recalcati. Una opportunità di fare conoscere il Centro Jonas appena arrivato a Lecco.

E’ in programma lunedì 19 novembre, presso l’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale 28/30 a Lecco, l’incontro con lo psicanalista e scrittore milanese, Massimo Recalcati. Titolo dell’incontro, che inizierà alle ore 21, è “La vita in gioco: il desiderio è adolescente?”; l’ingresso è libero e gratuito.

A introdurre la serata sarà Simona Viganò, psicologa e responsabile Jonas Lecco, seguita dall’intervento di Riccardo Mariani, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecco; è previsto anche il saluto del presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati.

Quindi la parola passerà a Recalcati che sviscererà il tema dell’incontro, parlando dell’importanza di mettersi in gioco (in particolare in adolescenza, fase della vita nella quale l’individuo si trova a confrontarsi con innumerevoli questioni che non raramente creano conflitti e sfociano in quelli che nella clinica psicanalitica vengono chiamati nuovi sintomi o sintomi contemporanei) e lanciando di fatto anche l’argomento che sarà alla base dell’edizione 2019 di Leggermente, la manifestazione organizzata da Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco.

Ma come detto la serata è stata ideata anche per inaugurare la presenza a Lecco di Jonas, che ha da poco aperto una sede in corso Martiri della Liberazione 102/A (per informazioni: sito www.jonasonlus.it; email lecco@jonasonlus.it; tel 3385660562).

L’evento del 19 novembre è organizzato da Jonas Lecco in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e con il supporto di Leggermente e della Camera di Commercio di Lecco.