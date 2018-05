SIRTORI- Partecipare a una gara podistica su due ruote può sembrare non facile. Ma può diventarlo se le ruote diventano tre e se alcuni amici scelgono di correre con te. E’ quel che ha fatto sabato sera alla Stralugano Jacopo Teruzzi, giovane di Sirtori che ha messo alla sua sedia a rotelle un optional, la terza ruota, ma soprattutto ha chiamato alcuni amici che lo hanno accompagnato lungo il percorso fino al traguardo della city run nella cittadina svizzera (12 chilometri percorsi in 57 minuti 34 secondi).

Jacopo non è nuovo a queste performance ma ogni volta il risultato è sempre più gratificante e stimolante come spiega lui stesso: “Data la mia situazione – la tetraparesi spastica – che mi ha colpito quando avevo pochi mesi, non ho mai pensato di partecipare a questo genere di gare perché non è nel mio stile non essere parte attiva di qualcosa: essere spinto per chilometri fino al traguardo non mi trasmette alcuno stimolo”. Ma quando un caro amico gli ha proposto una partecipazione attiva grazie a una sedia a rotelle modificata e alla possibilità di correre insieme, Jacopo ha accettato di slancio.

Da cosa nasce cosa quindi dopo la Stralugano del 2017, è arrivata la gara di Chia nello scorso aprile e adesso la seconda volta in Svizzera, con un’organizzazione sempre più performante: “La sedia a rotelle con tre ruote e la possibilità di pedalare parzialmente costituiscono un aspetto della mia partecipazione. L’altro è la creazione di un team di amici “Jacopo, Above & Beyond Team” che corrono con me dividendo tra loro i chilometri della gara”, spiega Jacopo, che è diventato così un po’ atleta, un po’ inventore e un po’ team manager.

D’altra parte è difficile fermarlo: nonostante il suo handicap, “ho vissuto una vita quasi normale, dalle superiori all’università fino all’attività professionale nell’azienda di famiglia. Adesso mi sono buttato anche nell’attività sportiva che avevo sempre guardato con poco entusiasmo”. E chiaramente non poteva non farlo alla grande: Jacopo sta già organizzando i team per le gare di Milano e di Monza del prossimo autunno, con un sogno nel cassetto: la maratona di New York.