PREMANA – “L’Africa che corre” è il titolo del nuovo appuntamento proposto dall’Associazione Sportiva Premana e dal Comitato Giir di Mont in programma mercoledì 17 ottobre, ore 21, al bar dell’Oratorio.

“Si tratta di un incontro con gli atleti africani e con i loro responsabili che spiegheranno perché gli atleti di colore sono così forti e cosa li spinge ad essere così motivati – hanno detto gli organizzatori -. Come e quanti arrivano in Europa? Queste sono solo alcune delle domande che verranno affrontate durante la serata”.

Un appuntamento molto interessante dal punto di vista sportivo, tecnico e culturale: “L’incontro sarà anche l’occasione per contribuire a dare uno mano alla gente e ai bambini che vivono in Africa con quello che noi sportivi (e non solo) abbiamo in più: le scarpe da corsa usate. L’augurio è che partecipi tante persone”.

La serata vedrà l’intervento di Marco Rampi di Africa & Sport, insieme ad alcuni atleti del Kenya del team Run 2gheter. Le scarpe da running usate che verranno raccolte durante la serata (consegnare a Filippo Fazzini) saranno donate ai ragazzi del Kenya.