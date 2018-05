LECCO – La Fimaa Lecco propone il corso di aggiornamento “L’agente immobiliare 4.0: come sviluppare in modo efficace il business immobiliare online“, uno sguardo attento alle nuovo tecnologie e alle potenzialità offerte dalle rete.

L’appuntamento, organizzato da Cat Unione Lecco srl (società di formazione di Confcommercio Lecco), è in programma giovedì 17 maggio dalle ore 14 alle ore 18; le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 8 maggio.

A tenere il corso saranno i docenti di ShareNow!, società di consulenza specializzata nel settore digitale per le piccole-medie imprese che affianca da diversi anni Confcommercio Lecco nelle sue attività digitali e sul web.

Il programma affronterà i seguenti punti: il web marketing migliore per chi opera nell’immobiliare; la SEO 2018: quanto è strategico intercettare le ricerche degli utenti?; la SEO applicata al settore immobiliare: come monitorare in autonomia il posizionamento nei motori di ricerca del proprio sito; la comunicazione efficace sul sito e sui principali social media: i social network per l’immobiliare; il rapporto fra il web e i gestionali; case histories; l’importanza di trasferire know-how digitale agli operatori dell’immobiliare. Per informazioni, costi e iscrizioni: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341356911.

Il calendario formativo 2018 di Fimaa Lecco, guidata dal presidente Sergio Colombo (coordinatore regionale della Fimaa e membro della Giunta di Confcommercio Lecco) vedrà una seconda proposta in autunno: il 14 e 21 novembre, sempre dalle ore 14 alle ore 18, si parlerà invece di “Leadership e team: affrontare il mercato immobiliare con i tuoi collaboratori per vincere”. Docente sarà Carlo Marchesi, consulente e coach per lo sviluppo delle risorse umane.

Per quanto riguarda Fimaa Lecco, si ricorda infine che il prossimo 7 maggio, a partire dalle 14.15, è in programma la presentazione della sesta edizione della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia” di Fimaa Lecco, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco. Il volume, realizzato dalla Fimaa Confcommercio Lecco, in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, si avvale anche del patrocinio della Camera di Commercio di Lecco e della sponsorizzazione di Cometa Informatica, Casashare, Credipass-MedioFimaa, Hgroup, Assicurazioni Bonaiti.