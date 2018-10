GARLATE – Si è svolto l’ 1 ottobre nella sala consiliare del Comune di Garlate il secondo incontro per discutere dell’iniziativa per il lago di Garlate e per contenere il fenomeno delle alghe.

Presenti, oltre al sindaco di Garlate Giuseppe Conti (assieme ai consiglieri Daniele Cortenova e Dario Colombo), anche il sindaco di Pescate Dante De Capitani, la vice Sindaco di Olginate Marina Calegari, il consigliere Delegato di Vercurago Vallara.

Con loro il Consigliere Regionale Mauro Piazza e il Vicepresidente dell’ Autorità di Bacino Giuseppe Mauri. I Consiglieri Regionali Raffaele Straniero e Antonello Formenti, non potendo presenziare, hanno inviato messaggi di adesione.

Riprendendo il discorso iniziato nel precedente incontro dell’ 1 agosto, l’incontro ha esaminato le possibilità di iniziativa concreta in rapporto a tre obiettivi: la campagna di sfalcio delle alghe della prossima estate, soprattutto riguardo i mezzi a disposizione e le risorse necessarie; impostare gli studi necessari per cercare di contrastare il proliferare delle alghe e ridurre il territorio lacuale da loro colonizzato; realizzare un progetto unitario per la manutenzione del lago e delle sponde e trovare le risorse necessarie per la sua attuazione.

“Nell’incontro – spiegano dal comune di Garlate – si è stabilito che con il supporto dell’Autorità di Bacino verrà predisposto un documento condiviso da tutte le istituzioni interessate che rappresenterà la base di un confronto che verrà propiziato dai consiglieri regionali del territorio con il settore Ambiente della Regione Lombardia.