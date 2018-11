OLGINATE – Una splendida serata con l’artista Simona Atzori. Il gruppo Aido Olginate – Valgreghentino è pronto a festeggiare il prestigiosa traguardo dei 45 anni di fondazione e lo farà invitando a Olginate una persona speciale.

Sabato 17 novembre al teatro Jolly di Olginate, ore 20.30, sarà protagonista Simona Atzori. Nata a Milano nel 1974, pur essendo priva delle braccia ha intrapreso con successo l’attività di ballerina classica, pittrice e scrittrice.

“Cosa ti manca per essere felice?” Questo il titolo del primo libro di Simona Atzori e della serata che certamente non mancherà di stupire. E’ previsto l’ingresso con contributo e l’intero ricavato sarà devoluto a favore del progetto “Insieme per crescere – Volontari si diventa”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 334 8831188 o aido.olginatevalgreghentino@gmail.com.