MANDELLO – L’amministrazione del Comune di Lierna in collaborazione con Lario Fiere, il Comune di Mandello del Lario ed il Comune di Abbadia Lariana Invita tutti gli operatori turistici, commercianti, artigiani e Associazioni martedì 17 luglio 2018 ore 20.30 presso la sala civica in Via Dante Loc. Molina a Mandello del lario per l’incontro Lakecomo.

Un operatore di Lario Fiere illustrerà come una presentazione accattivante sul sito lakecomo.is che è gratuita possa potenziare, migliorare e valorizzare ogni nuova o storica attività del nostro territorio.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione a: info@lakecomo.is