LECCO – Lo Spazio Teatro Invito entra in… Alta Stagione. Con questo gioco di parole l’associazione Teatro Invito ha presentato oggi, martedì, le nuove proposte di una stagione teatrale ricchissima.

Punto centrale di tutta la stagione è lo spazio di via Ugo Foscolo ad Acquate. “Il teatro a Lecco ha un nuovo centro”, questo lo slogan, grazie all’apertura di un nuovo spazio per la cultura, una sala un po’ periferica e abbandonata per anni. “Questa sala è diventata un luogo vivo dove si svolgono attività polivalenti – ha detto l’assessore Corrado Valsecchi -. Lo Spazio Teatro Invito sta diventando un punto di riferimento importante per la città e questa significa che, come amministrazione, siamo orgogliosi di aver fatto la scelta giusta, al momento giusto, con l’interlocutore giusto. Chi dice che a Lecco non si promuove la cultura dice una fesseria”.

Il direttore artistico Luca Radaelli è entrato nel merito della stagione che si divide in molteplici proposte: “Accanto alle rassegne ‘Alta stagione’ e ‘Musica’, abbiamo pensato a due nuovi progetti: ‘Territorio creativo’ e ‘Da cima a fondo’. Il primo vuole offrire uno palcoscenico alle produzioni artistiche che abbiamo sul territorio, il secondo è legato alla montagna. Con questa micro rassegna abbiamo pensato di far dialogare attività sportiva e fruizione culturale”.

Laura Curino, Ugo Dighero, Antonio Cornacchione sono questi alcuni dei nomi più famosi che passeranno sul palco di Teatro Invito ma non è tutto perché, anche quest’anno, prosegue la collaborazione con Dinamo Culturale e Il Cerchio Tondo con le rassegne “CineMinimo” e “C’è spettacolo a teatro”.

“L’anno scorso è stato un esperimento, è andato bene, ci auguriamo che quest’anno vada ancora meglio – ha detto Andrea Panizza di Dinamo Culturale -. Abbiamo organizzato 34 proiezioni che hanno coinvolto circa 2000 persone e ora riproponiamo l’iniziativa. CineMinimo vuole offrire alle persone una dimensione più di condivisione, un’esperienza sociale legata al cinema con l’aiuto di critici e persone che possono offrire una guida nella visione dei film”.

“Anche quest’anno presentiamo le domeniche per i bambini per riconfermare e migliorare la presenza delle famiglie a teatro – ha detto Marco Randellini de Il Cerchio Tondo. – Si comincia il 28 ottobre col primo dei nove appuntamenti alcuni dei quali accompagneranno le famiglie in momenti particolari dell’anno come il Natale, l’Epifania e il Carnevale perché il teatro è prima di tutto un momento di condivisione”.

Per informazioni su biglietti e abbonamenti (quest’anno sono previste anche convenzioni per soci Arci, Cai, Fita e le scuole convenzionate di musica e teatro) è possibile consultare il libretto con tutti i titoli della stagione. Gli abbonamenti saranno in vendita da lunedì 15 ottobre, presso Spazio Teatro Invito via Ugo Foscolo 42 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e il giorno 20 ottobre dalle ore 18 in avanti, in occasione dell’aperitivo di presentazione della stagione. Elena Scolari, a cui è affidata l’organizzazione, ha annunciato un paio di novità: “Il 20 ottobre ci sarà una presentazione della stagione aperta a tutti con la presenza di alcuni artisti e poi ci sarà un evento-sorpresa in centro città per intercettare chi da qui non passa poiché il teatro a Lecco ha un nuovo centro!”

IL LIBRETTO CON LE PROPOSTE DELLA STAGIONE TEATRALE