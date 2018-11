LECCO – Da otto anni a Lecco, Hayden Knight Weiler è rimasto letteralmente folgorato dall’Italia e dal nostro lago e così ha deciso di mettere in musica sentimenti ed emozioni. Il video sta girando su Youtube dove, nel giro di un paio di giorni, ha già superato le 4mila visualizzazioni.

“Nove anni fa a Philadelphia, conobbi la mia bella Elena e dopo un po’ mi portò nel Bel Paese e ne sarò per sempre grato” canta in una strofa della canzone. E poi, da buon Americano che si rispetti, non poteva mancare un accenno al cibo: “I love Italy, expecially pizzoccheri”.