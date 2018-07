LECCO – E fu così che a rimboccarsi le maniche furono i cittadini. Non è il finale di una favola ma della cruda realtà.

Nei giorni scorsi, anonimi hanno deciso di sistemare un breve tratto della scalinata del cimitero di Laorca che, come più volte segnalato anche dalla nostra testata, versa in condizioni pietose ormai da anni. Parrocchia e Comune, che si dividono la proprietà del Cimitero, sono in stallo mentre le condizioni del camposanto peggiorano.

La scalinata è conciata e in alcuni punti è diventata pericolosa, soprattutto per le persone anziane, per via del ciottolato dissestato che ha già fatto “vittime”.

E così, nei giorni scorsi, c’è chi si è fatto avanti e senza dire nulla a nessuno sistemando il “pianerottolo” più malmesso, che sta poco dopo l’ingresso del primo piano del cimitero, proprio di fronte alla 3^ stazione della via Crucis e a pochi metri dall’ormai famoso Platano che sta demolendo un muro di sostegno del cimitero.

Un intervento, quello effettuato dagli “Anonimi”, con cui è stato sistemato un piccolo tratto della scalinata e che ci si augura sia da sprone a Comune e Parrocchia per pianificare a breve un intervento massiccio ridando decoro al cimitero di Laorca.