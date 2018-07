LECCO – “Da lunedì 25 giugno scorso non troviamo più Grey; è un gatto tigrato, sul grigio, nella foto è accanto al suo inseparabile compagno. E’ riconoscibile anche per una zona dietro al collo priva di pelo, che stavamo iniziando a curare”.

Ciro Lamberti, presidente dell’associazione “Pro Parco Nostri Amici Animali onlus”, ha lanciato l’appello: “E’ sparito dalla colonia felina di via S. Nicolò a Lecco. Gli animali sono molto sensibili ai rumori e temiamo che si sia spaventato in occasione dello spettacolo pirotecnico della sera precedente; che in preda al terrore possa essersi allontanato anche di parecchio dalla zona. Temiamo che non riesca a tornare o possa essergli accaduto qualcosa di grave”.

Se qualcuno lo avesse incontrato o lo avvistasse può contattare Luigi al numero 329 9476202: “Grazie di cuore a tutti”.