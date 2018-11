LECCO – Ancora disponibilità per le richieste di bonus sociale idrico, aperte le adesioni presso i comuni.

Gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di uno sconto in bolletta anche per l’anno 2018 attraverso il Bonus Sociale Idrico stabilito dall’Arera. Tale bonus sostituirà dal 2018 la versione già voluta e attivata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco e da Lario Reti Holding sin dal 2016.

All’agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari alle condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas. La richiesta va presentata rivolgendosi al proprio Comune di residenza, congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e, quando accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 19 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo familiare.

L’Ufficio d’Ambito della Provincia e Lario Reti Holding stanno valutando la possibilità di un’agevolazione aggiuntiva, definita a livello locale, che andrebbe ad integrare il livello di sconto delle richieste pervenute tramite i canali ufficiali dei Comuni. Per maggiori informazioni visitare il sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/bonus-acqua. La modulistica è a disposizione all’indirizzo di cui sopra e su www.arera.it.