LECCO – “Bonus idrico 2017: in via di definizione le modalità di erogazione dello sconto”, è quanto fa sapere Lario Reti Holdin che ricorda inoltre come “le richieste per il bonus sull’anno 2018 rimarranno invece aperte fino a fine anno”.

Conclusa l’analisi delle richieste per l’assegnazione del bonus idrico sui redditi dell’anno 2017: Lario Reti Holding ha accolto 947 richieste, provenienti da 66 Comuni della Provincia di Lecco.

“A partire da dicembre 2018 – fanno sapere dal Lario Reti Holding – verranno quindi erogati più di 186.000 euro di bonus alle famiglie richiedenti, composte da circa 3.300 persone. Sono attualmente in via di definizione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco le modalità pratiche di erogazione del bonus 2017, che verrà erogato a partire dal prossimo dicembre”.

Come anticipato, le richieste per il bonus 2018 rimarranno aperte fino al 31 dicembre 2018, secondo le modalità illustrate alla pagina web www.larioreti.it/bonus-acqua