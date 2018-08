LECCO – Da oggi gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico 2018 stabilito dall’Arera, che sostituisce il bonus idrico già voluto e attivato dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco e da Lario Reti Holding sin dal 2016.

All’agevolazione, che potrà essere richiesta sin da ora, possono accedere tutti i nuclei familiari alle condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas. La richiesta va presentata rivolgendosi al proprio comune di residenza, congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e, quando accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 19 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo familiare.

Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il Bonus Sociale in un’unica soluzione da Lario Reti Holding mediante altre modalità in fase di definizione.

Per maggiori informazioni visitare il sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it.