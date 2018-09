LECCO – Lario Reti Holding ricerca due nuove figure di impiegati tecnici per l’Ufficio Sistemi Informativi Territoriali (Sit) e l’Ufficio Autorizzazione Scarichi e Allacciamenti.

Per quanto riguarda la prima posizione (Sit) al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico in funzione del livello di professionalità dimostrato e comunque non superiore al livello 3 del Ccnl Gas-Acqua Utilitalia. La mansione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è quella di collaborare con il responsabile, nelle attività di controllo degli scarichi industriali, espressione dei pareri tecnici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

Per la seconda posizione, invece, sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico in funzione del livello di professionalità dimostrato e comunque non superiore al livello 5 del Ccnl Gas-Acqua Utilitalia. La risorsa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avrà il compito di collaborare con il responsabile, nelle attività specifiche dell’ufficio.

Per entrambe le posizioni è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 19 ottobre. Per maggiori informazioni e candidature visita il sito: www.larioreti.it/lavora-con-noi