LECCO – Maggianico è in festa: si è aperto venerdì il tradizionale appuntamento che ogni anno a settembre anima il rione lecchese tra musica, sport e iniziative dedicate ai grandi e ai più piccoli.

E’ l’oratorio il cuore della manifestazione dove i volontari si adoperano ogni sera per il servizio ristorazione ed è sempre la struttura parrocchiale che ospiterà in questi giorni, fino alla prossima domenica, gli appuntamenti del ricco programma in calendario.

Una festa rionale che si è aperta nel solco delle celebrazioni, con l’arrivo, sabato pomeriggio della Fiaccolata che sei giorni prima era partita da Nizza, in Francia, e portata a destinazione dai giovani parrocchiani, accolti sul sagrato della chiesa da don Ottavio e dalla gente del quartiere.

Domenica, la corsa in montagna è stata protagonista della festa con la Vertical del Magnodeno vinta dal campione Nicola Golinelli (vedi articoli).

Si prosegue la prossima settimana, con animazione per i bimbi e serate musicali. Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Sanremino d’Oro, lo storico concorso canoro diventato anch’esso una delle tradizioni di Maggianico.