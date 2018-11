CALOLZIOCORTE – Dopo le critiche della consigliera di minoranza Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolziocorte) sulla gestione della situazione post-maltempo, l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi risponde alle accuse.

“Francamente le parole della consigliera Sonia Mazzoleni mi lasciano basita proprio per il ruolo di coordinatrice della Protezione Civile che riveste. Se devo essere sincera fino in fondo mi spiace rilevare che in una situazione del genere non sia stato fatto un gioco di squadra. Nel momento dell’emergenza mi sono attivata subito e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare la coordinatrice che, purtroppo, ha risposto al telefono solamente mezzora più tardi. Nel frattempo, anche grazie all’intervento del sindaco Marco Ghezzi e di tutti gli altri assessori, abbiamo pensato alla chiusura dei sottopassi cittadini che erano allagati a causa delle pompe fuori servizio per l’assenza di corrente”.

L’assessore Valsecchi, poi, fa un’altra riflessione: “Ringrazio con tutto il cuore i quattro volontari della Protezione Civile che hanno lavorato nel momento dell’emergenza. Quello dell’altro giorno è stato il mio primo intervento in vera emergenza da assessore del gruppo e sono rimasta spiazzata dal fatto che, dei 21 uomini della Protezione Civile, siano intervenuti solo in quattro. Sono stati spesi fior di soldi per creare il gruppo e se il risultato è questo mi dà da pensare”.

Quindi un’ultima considerazione: “Rispetto al mercato cittadino l’amministrazione ha effettuato tutti i sopralluoghi del caso sull’opportunità di farlo svolgere o meno, mentre la chiusura per un giorno e mezzo di viale De Gasperi, provvedimento preso a tutela della popolazione, con le conseguenze che tutti sappiamo sulla viabilità cittadina mi sembra un disagio accettabile a fronte dei danni causati dal maltempo. Tra l’altro il sindaco si è comunque scusato con tutti i cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che, a vario titolo, si sono prodigati durante l’emergenza”.