LECCO – Regali solidali per il prossimo Natale. La Pro Rett onlus, associazione per la ricerca sulla sindrome di Rett, lancia la campagna “Dona una speranza”.

La sindrome di Rett è una malattia genetica che colpisce prevalentemente le bambine, che crescono apparentemente sane per i primi mesi di vita (6-24) poi subentra una rapida regressione e in breve tempo perdono tutte le abilità acquisite: la capacità di camminare, di parlare, di usare le mani e si arresta lo sviluppo psicomotorio.

La causa della malattia è la mutazione del gene MECP2 che è coinvolto in altre patologie neuropsichiatriche come l’autismo, la disabilità intellettuale e la depressione. Nel 2007 è stato dimostrato che la sindrome di Rett è reversibile su modelli animali e può diventare una malattia curabile. Ecco perché continuare a sostenere la ricerca significa dare una speranza di vita migliore alle bambine colpite dalla sindrome di Rett in tutto il mondo.

Pro Rett Ricerca sostiene il laboratorio del San Raffaele Rett Research Center, il Laboratorio di Biologia Cellulare e Molecolare Applicata a Patologie del Neurosviluppo dell’Università degli Studi di Milano, la Fondazione Rettsyndrome.org e la Fondazione Syndrome Research Trust.

Per i regali di Natale è possibile contattare Laura Rasetti 333 796 3992 (l.rasetti@prorett.org) o Anna Arrigoni 340 504 5730.

IL CATALOGO SOLIDALE