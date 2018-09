CALOLZIOCORTE – Griglie accese, piastre incandescenti e cuochi al lavoro per i quindici food truck che partecipano al 3° Lavello Street Food Festival. E’ cominciato ieri, venerdì, l’evento firmato dall’associazione Adda Promotion che vede in cabina di regia, come sempre, Fabrizio Redaelli, Marco Bonaiti e Massimo Cattaneo.

Dopo il buon esordio ci sono ancora due giornate per gustare dell’ottimo cibo di strada (truck food aperti dalle 12 e dalle 19) e per partecipare agli eventi che fanno da corollario alla manifestazione.

“La prima serata è andata bene e, come sempre, Calolzio risponde e questo per noi è l’aspetto importante – ha detto Fabrizio Redaelli -. Abbiamo cominciato con la ‘Urlo Band‘ che ci ha regalato un bellissimo spettacolo ed è riuscita a coinvolgere la gente. Non è stato un semplice concerto ma un vero e proprio spettacolo che è stato apprezzato da tutti. Per quanto riguarda l’organizzazione, un ringraziamento doveroso ai volontari dell’Act, della Pro Loco e della Protezione Civile che ci stanno dando una grande mano e un ringraziamento al comune per il suo supporto”.

Il Lavello Street Food Festival, ora, entra nel vivo: “Sabato sera (oggi, ndr) sarà una serata importante perché è dedicata ai negozianti di Calolzio che regaleranno a tutti i presenti uno show di moda: una band suonerà live accompagnando la sfilata. Sarà uno spettacolo nuovo a cui tutti sono invitati a partecipare. Domenica sera, invece, chiuderemo con il concerto dei Super 90, che hanno già avuto modo di esibirsi a Calolzio. Sempre domenica (ore 19) ci sarà spazio anche per la Polisportiva Foppenico che festeggerà insieme a noi i suoi 40 anni e l’appuntamento è sempre nel chiostro maggiore del Monastero del Lavello”.

Ovviamente truck food aperti per gustare la cucina italiana e internazionale, tanta varietà per soddisfare anche i palati più fini!