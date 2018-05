MANDELLO – Si prepara a festeggiare l’importante traguardo, con una grande festa che si svolgerà la prossima domenica, 20 maggio: l’Avis di Mandello celebra il suo 60esimo di fondazione e lo farà con gli associati, gli amici e i rappresentanti delle istituzioni locali.

L’appuntamento è per le ore 9 in piazza Leonardo da Vinci dove partirà il corteo che si sposterà prima verso il cimitero per rendere omaggio agli avisini defunti, poi raggiungerà la chiesa del Sacro Cuore dove sarà celebrata la santa messa.

Intorno alle 11,15, all’oratorio, avverrà la consegna di un defibrillatore donato da Avis al Soccorso degli Alpini di Mandello, acquistato grazie alla rinuncia del corrispettivo delle medaglie destinate ai donatori premiati dall’associazione.

