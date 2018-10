VALMADRERA – Una iniziativa molto importante quello messa in campo in questi giorni dall’Avis di Valmadrera sta diffondendo in questi giorni: “Applicando l’indicazione del proprio statuto che raccomanda di essere attenta ed attiva nel sostenere iniziative di prevenzione della salute dei propri soci, in occasione dell’ultimo consiglio direttivo l’associazione ha approvato, per tutte le proprie donatrici di età compresa tra i 40 e i 49 anni, la proposta di promuovere la prevenzione del tumore al seno attraverso uno screening mammografico”.

Pertanto, nell’ambito di questa iniziativa, le donatrici potranno usufruire gratuitamente di una mammografia bilaterale ogni due anni fino al compimento del 49° anno: “L’iniziativa, attivata lo scorso mese di settembre, ha ottenuto un riscontro particolarmente favorevole da parte delle proprie donatrici. Questo progetto rientra in un contesto più ampio, comprendente ad esempio anche lo screening ortottico rivolto ai bambini delle scuole materne di Valmadrera e di Civate, dove l’Avis comunale di Valmadrera cerca di dare il proprio contributo alla prevenzione e la promozione della salute sul territorio”.