CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale di Calolziocorte informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 16 luglio, verranno eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale su alcuni tratti di viale De Gasperi.

I lavori saranno realizzati durante il periodo notturno a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 dei giorni successivi, garantendo così il ripristino della normale viabilità nelle ore diurne.

Negli interventi previsti la circolazione veicolare sarà garantita con l’istituzione del senso unico alternato con deviazione dei mezzi provenienti da Lecco e diretti a Bergamo, e viceversa, su percorsi stradali consigliati. In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi.

A partire da mercoledì 18 luglio e fino al termine dell’intervento, verranno eseguiti i lavori di sostituzione di un tratto di fognatura in via Laurenziana in località Caversano. I lavori saranno realizzati durante il periodo diurno a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 18, e la circolazione veicolare sarà garantita con l’istituzione del senso unico alternato.