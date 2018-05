OLGINATE – Dal prossimo 15 maggio verrà istituito un cantiere in via Sentierone per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della linea fognaria.

Per consentire i lavori verrà istituito il senso unico alternato lungo la via. Il traffico sarà regolamentato tramite l’ausilio di appositi movieri o tramite il posizionamento di un impianto semaforico.

La fine dei lavori è prevista per le ore 18 di venerdì 1 giugno.