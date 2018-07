BELLANO – Un brindisi per festeggiare la nuova vita del Circolo Ricreativo di Bellano: conclusi i lavori, iniziati lo scorso febbraio, mercoledì sera la struttura di via Plinio è stata inaugurata e da oggi è a disposizione della cittadinanza.

Si tratta dei locali del Circolo per gli Anziani che necessitavano di manutenzione che ha riguardato l’eliminazione delle barriere architettoniche e un ammodernamento complessivo degli interni, arredi e infissi, il rifacimento del bar. Il Comune ha provveduto a finanziare i lavori per un totale di circa 45 mila euro.

Una doppia opportunità quella colta, dando spazio in quell’immobile al Circolo dei Lavoratori, vincitore del bando pubblico promosso dal Comune, che in passato aveva trovato spazio presso il bocciodromo. “In questo modo abbiamo riportato il circolo in centro, integrando entrambe le associazioni in un unico contesto e in uno spazio confortevole” spiega il vicesindaco Thomas Denti.

Anche Luisa Longaro di Auser Lecco ha preso parte all’inaugurazione insieme al sindaco di Bellano, Antonio Rusconi: nel nuovo circolo è stato infatti ricavato una stanza per l’associazione che si occuperà del servizio di telefonia per l’assistenza degli anziani.

“Un servizio importante che era una delle necessità emerse nel questionario al quale avevamo sottoposto le persone della Terza Età residenti a Bellano, ovvero la solitudine e l’attività dell’associazione vuole colmare questo bisogno” ha proseguito il vicesindaco.

Anche l’Unicef, che collabora con il Comune per la realizzazione delle pigotte (le bambole che l’amministrazione comunale consegna alle famiglie di ogni nascituro) al circolo troverà uno spazio per questa attività. (FOTO- Silvio Sandonini)