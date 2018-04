LECCO – Entrano nel vivo l’opera di sistemazione del Vicolo Granai, la stretta strada che collega via Mascari con la piazza Cermenati, e che si prepara ad essere rimessa a nuovo.

In questi giorni sono partiti gli interventi di rifacimento della pavimentazione in porfido sconnessa di questo suggestivo angolo del centro città, prima fase di un più complessivo abbellimento di questa via.

La realizzazione dei lavori è frutto di un accordo sottoscritto tra il comune di Lecco e la Società Bam srl a fronte della proposta di quest’ultima sottoposta ai sensi del “Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. I lavori sono a buon punto ed è probabile che già lunedì potrebbero essere conclusi.