LECCO – Di seguito le modifiche alla viabilità ed i lavori che interesseranno le strade lecchesi in programma per la prossima settimana:

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratti all’altezza dei civici 17B, 15A, 20, 16/a, 12, 13, 34, 30B e 30A, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, fino al 30 giugno (Impresa Edil Lario Cad Srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

PIAZZA SAN CARLO, VICOLO SAN GIACOMO, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, fino al 6 luglio (Impresa Edil Lario Cad Srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

CORSO PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 60, totale chiusura per lavori di allacciamento di due nuove derivazioni di utenza acqua, dalle ore 22 del 2 luglio alle 6.00 del 3 luglio (Impresa Edil Lario Cad Srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

SS 36 RACC del Lago di Como e dello Spluga – gallerie “VALSASSINA” e “PASSO DEL LUPO” in entrambi i sensi di marcia totale chiusura dalle ore 21 del 2 luglio alle 5 del 3 luglio e dalle ore 21 del 3 luglio alle 5 del 4 luglio per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

SS 36 del Lago di Como e dello Spluga – galleria “MONTE BARRO” – totale chiusura in carreggiata nord tra lo svincolo di Civate e lo svincolo di Pescate dalle ore 21 del 4 luglio alle 5.00 del 5 luglio e in carreggiata sud dallo svincolod i Pescate allo svincolo di Civate dalle ore 21 del 5 luglio alle 5 del 6 luglio per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

VIA F.LLI TICOZZI il 6 luglio dalle ore 8.00 alle 18.00 totale chiusura anche pedonale per stazionamento di automezzo munito di autoscala per operazioni di trasloco (T.M. Services Srl per conto di privati);

VIA DEI PESCATORI, tratto da via Plava a via Del Barcaiolo per mercatino della Creatività e dell’Antiquariato dalle 10.00 alle 22 dell’8 luglio (Lombardia Eventi).