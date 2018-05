LECCO – Ecco i lavori previsti per i prossimi giorni sulle strade cittadine, resi noti dal Comune di Lecco:

VIA MASCARI, tratto all’altezza del civico 35, totale chiusura per stazionamento piattaforma aerea necessaria all’esecuzione dei lavori di sistemazione gronda, il 14 maggio dalle ore 8 alle 12 e dalle 12 alle 17 (Impresa Edile Garda Quinto di Lecco per conto di privati);

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza del civico 22, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 14 maggio (Impresa Edil Balossi Srl di Lecco per conto di privati);

CORSO EMANUELE FILIBERTO, dal 14 al 21 maggio parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA BALICCO, dal 14 al 18 maggio parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA DELLA PERGOLA, dal 14 al 21 maggio parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA FIUME, dal 14 al 21 maggio parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA FOSCOLO angolo VIA TONALE, dal 14 al 21 maggio parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA SANT’ANTONIO, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimentoper lavori di rinnovo derivazione di utenza, dal 14 al 16 maggio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA LEONARDO DA VINCI, tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimentoper occupazione di suolo pubblico con piattaforma aerea per sistemazione grondaia dalle ore 8 alle 17 del 16 maggio o, in caso di pioggia, in uno dei giorni successivi (Impresa Edil Mac di Didone Giovanni di Ello per conto di privati);

VICOLO FOSSATO, all’altezza del civico 6 parziale restringimentoper lavori di sostituzione cavi protezione catodica, dal 16 al 18 maggio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA BARACCA, tratto compreso tra via Belfiore e via Tito Speri, totale chiusura per manifestazione “libera la natura” dalle ore 9.20 alle 11.40 di giovedì 17 maggio(Associazione Libera contro le mafie);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra via Nazario Sauro e piazza Cermenati, totale chiusura per svolgimento manifestazione “Mercato Europeo” dalle ore 10 alle 22.00 di domenca 20 maggio ;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372