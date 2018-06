LECCO – Ecco le modifiche che interesseranno la viabilità di Lecco in questa settimana per lavori sulle strade:

VIA CARLO MAURI, dal 18 al 22 giugno parziale restringimentoper lavori di posa infrastruttura telefonica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA COL DI LANA, tratto all’altezza del civico 36, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA PUCCINI, tratto all’altezza del civico 24, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA BERNI, tratto all’altezza del civico 4, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA MAZZUCCONI, tratto all’altezza del civico 37, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA LUCIA, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIALE BRODOLINI, tratto all’altezza del civico 59, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA PARINI, tratto all’altezza del civico 8, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA ALLE VILLETTE, tratto all’altezza del civico 8, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA VOLONE angolo VIA ZUCCO, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA BERSAGLIO, tratto dopo il civico 9, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 18 al 22 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA CALLONI, tratto compreso tra i civici 3 e 5 totale chiusura dalle ore 8 alle 17 dei giorni 18 e 19 giugno per stazionamento di trabattello per tinteggiatura facciata (Impresa Taramelli di Terno d’Isola per conto di privati);

VIA PREVIATI, intersezione via Amendola, VIALE DANTE, intersezione via Ghislanzoni 32-42 e civico 52, CORSO CARLO ALBERTO, civico 76/b, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Fastweb);

VIA ALLA SPIAGGIA, angolo corso Bergamo, CORSO BERGAMO, civico 100, CARLO ALBERTO, civico 124, MARTIRI, civici 56 – 85/a e 192, VIALE VALSUGANA, civico 3, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

CORSO MONTE SAN GABRIELE, civici 58 e 62, CORSO SAN MICHELE DEL CARSO, civici, 25 – 33 e 37, VIA PANIGADA, civico 2, MONTE SABOTINO, civico 14, VIA MAZZUCCONI, civico 5, VIA MATTIA RUSCONI, civico 8 parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA VALSECCHI, civico 49, VALPOZZA, civico 2, GUGGIAROLO, civico 1/a, MOVEDO, civici 32 e 42, PIAZZA SAN CARLO, VIA AI POGGI, civico 74, TURBADA, civico 24, PERGOLA, civico 46 parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA TRENTO, civico 7, SANTO STEFANO, civici 14 e 22, CAROSSA, civico 16, CAPODISTRIA, angolo via Spirola e angolo via Trieste, SAN GIOVANNI BOSCO, civico 7 , VIALE RIMEMBRANZE, civici 9/11, CORSO MATTEOTTI, incrocio via Bolzano e civico 86, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA ORATORIO, civico 7, GRAMSCI, civico 40, GERENZONE, civico 12, DI VITTORIO, civico 20, EREMO, in prossimità via Del Roccolo, CESURA, civico 4, CAPOLINO, civici 20-22, ALA DI TRENTO, civico 4, ALLA CHIESA, civico 20, GHISLANZONI, civici 2, 4 e 67, F.LLI ROSSELLI, civico 10, DON TICOZZI, DON POZZI, incrocio via XI Febbraio e civico 22, AMENDOLA, civico 12, ARLENICO, civico 28, BARACCA, civico 9, CADUTI LECCHESTI A FOSSOLI, civici 17b-15a-20-16a-12-13-34-30b e 30a, BESONDA INFERIORE, civico 1, F.LLI BRONZETTI, civico 3, CAMPOVAI, civico 12, CANTARELLI, civico 26 parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA TONALE, angolo via Foscolo, e angolo via Cernaia, ADAMELLO, civico 32, TAGLIAMENTO, civico 13, STELVIO, di fronte alla cabina Enel e civico 49, SOLFERINO, civico 20, RISORGIMENTO, civici 17 e 70, ROCCOLO, angolo via Eremo, MONS. POLVARA, civici 17 e 44 parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

LUNGO LARIO CADORNA, civico 20, VICOLO SAN GIACOMO, VIA VARESE, civico 2, ROSMINI, di fronte al carcere, ROSSINI, civici 20 e 31, NAVETTO, civico 1, MICHELANGELO, civico 25, MACON, civico 30, MARINAI D’ITALIA, civico 7, MASCAGNI, civico 5, LEONCAVALLO, civico 22, GOTTIFREDI, angolo via Ai Mulini, FERRARI, civico 4 e angolo via Leoncavallo, PESCATORI, civico 28, parziale restringimentoper lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, un giorno compreso tra il 18 e il 29 giugno (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

CORSO PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 80, parziale restringimentoper lavori di sostituzione chiusino, il 20 giugno (Impresa MF Perfect Group srl di Treviglio per conto di privati);

VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 86 il 20 giugno parziale restringimentoper lavori di allacciamento acquedotto comunale (Impresa Brusadelli Costruzioni Srl di Cesana Brianza per conto di privati);

VIA BEZZECCA, tratto all’altezza del civico 9, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 18.00 dei giorni 20 e 21 giugno per lavori urgenti di riparazione fognatura (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA LAZZARETTO, tratto all’altezza del civico 17, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 18 dei giorni 21 e 22 giugno per lavori di allacciamento servizio acqua (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco);

VIAFUMAGALLI, tratto all’altezza del civico 4, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 18.00 dei giorni 20 e 21 giugno per lavori urgenti di riparazione fognatura e formazione cameretta (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);.