LECCO – Come di consueto pubblichiamo le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni a Lecco, per lavori sulle strade del capoluogo. Per maggiori informazioni: in Comune, Servizio viabilità – 0341 481233 / Servizio manutenzione – 0341 481372

VIA GALILEO GALILEI, tratto all’altezza del civico 13/B parziale restringimento per lavori di posa specchio parabolico, il 23 aprile (Società Agap di Sirone per conto di privati)

PIAZZA SAN CARLO, dal 23 al 24 aprile parziale restringimento per lavori di riparazione urgente perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad Srl per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA SEMINARIO dal 23 al 27 aprile parziale restringimento per lavori di isolamento saracinesca (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Spa);

VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 17, dal 23 al 27 aprile parziale restringimento per lavori di sistemazione linea telefonica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA LAZZARETTO dal 23 al 27 aprile parziale restringimento per lavori di sistemazione cavo telefonico (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA POLA il 24 aprile parziale restringimento per lavori di asfaltatura provvisoria a seguito di lavori di rinnovo tubazione gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA DEL ROCCOLO, tratto all’altezza del civico 30, parziale restringimento dal 24 al 25 aprile per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA SEMINARIO dal 26 aprile all’11 maggio parziale restringimento per lavori di scavo in minitrincea (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA COMO, tratto all’altezza del civico 10, totale chiusura il 26 aprile dalle ore 8.30 alle 18.00 per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

domenica 29 aprile totale chiusura di LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra via L. Da Vinci e p.za Cermenati, dalle ore 7 alle 14, LUNGO LARIO CESARE BATTISTI, PIAZZA STOPPANI, LUNGO LARIO CADORNA, dalle ore 8.30 alle 13, VIA L. DA VINCI, VIALE DELLA COSTITUZIONE e PIAZZA MANZONI, dalle ore 9 alle 12.30 per svolgimento manifestazione sportiva podistica denominata “Dieci Chilometri del Manzoni” (Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.A. Cometa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusurae divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 29 aprile;