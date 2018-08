LECCO – Il Comune di Lecco informa delle seguenti modifiche alla viabilità:

– via Mazzucconi – temporanea chiusura della carreggiata per intervento di demolizione e messa in sicurezza del fabbricato al civico 37, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 agosto, per la durata massima di 10/15 giorni per ogni chiusura necessaria (impresa Rigamonti di Lecco);

– viale Turati, controvia, altezza distributore carburante, civico 80/b – totale chiusura della carreggiata per lavori di adeguamento della rete fognaria dal 20 al 26 agosto (impresa Mazzoleni di Cisano Bergamasco).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372