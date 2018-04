LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità per la prossima settimana:

– VIA PARINI, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di riparazione urgente cavo telefonico, il 6 aprile (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

– VIA QUARTO, dal 9 al 13 aprile parziale restringimento per lavori di collegamento tubazione scalinata di via San Martino (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding Spa);

– VIALE TURATI, nei pressi del civici 61, parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fibra ottica, dal 9 al 20 aprile (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

– VIA ROMA, tratto all’altezza del civico 43, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in porfido, il 9 aprile (Impresa F.A. Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

– VICOLO GRANAI dal 9 al 13 aprile, totale chiusura per lavori di riqualificazione con rifacimento della pavimentazione in porfido. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale a residenti e utenti, mediante percorsi individuati in funzione dell’andamento dei lavori stessi (Impresa Bruzzi Domenico di Milano per conto di privati/Comune di Lecco);

– S.S. 36 RACC “Del Lago di Como e dello Spluga” gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo”, dalle ore 21.00 del 9 aprile alle 5.00 del 10 aprile totale chiusura, in entrambi i sensi di marcia, per lavori di esecuzione prove tecniche di funzionamento degli impianti tecnologici (ANAS di Milano);

– S.S. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino”, in carreggiata nord dalle ore 21.00 del 10 aprile alle 5.00 del 11 aprile e in carreggiata sud dalle ore 21.00 dell’11 aprile alle 5.00 del 12 aprile totale chiusura, per lavori di manutenzione impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

– VIA FRA’ GALDINO, tratto compreso tra il passaggio a livello e via Federico Borromeo, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 17.00 dei giorni 10, 11 e 12 aprile (Impresa Eco Edificio di Milano per conto di privati);

– VIA BAINSIZZA, tratto all’altezza del civico 38, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 18.00 dell’11 aprile per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

– VIA PERGOLA, tratto compreso tra via Cimabue e via Mons. Polvara, totale chiusura per transito trasporto eccezionale nella corsia nord dell’attraversamento cittadino, dalle ore 20 del 12 aprile alle 6 del 13 aprile (Impresa Fagioli Spa di Sant’Ilario d’Enza);

– VIA ALLA GRIGNA, all’altezza del civico 4, il 12 aprile totale chiusura per lavori di rinnovo presa gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

– CORSO EMANUELE FILIBERTO, tratto all’altezza del civico 87, parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico per potatura cedro di alto fusto, dalle ore 8.30 alle 17.30 di sabato 14 aprile (Mas.bit di Lecco);

– TEMPORANEA SOSPENSIONE del percorso interessato dalla manifestazione “7° Trofeo Patrizia Mapelli” in programma domenica 15 aprile dalle ore 9.30 alle 11.30: vie A. Moro, Montebello, Bonaiti, Brogno, Fumagalli, Corno Medale, Ronco Inferiore, Montebello, Bersaglio, Moro (ASD Testa Racing Team).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372