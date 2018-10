LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA MASACCIO dal 29 ottobre al 2 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA DON CONSONNI, laterale alla scuola fino al passaggio pedonale verso il lato privato, dal 29 ottobre al 2 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA PADRE GEMELLI, dal 29 ottobre al 2 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA BELVEDERE, tratto da via Gabriele D’Annunzio e accesso al parco, dal 29 ottobre al 2 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA VOLTURNO, dal 29 ottobre al 2 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA PESCATORI, tratto tra via Maggiore e via Plava, totale chiusura dal 29 ottobre al 16 novembre sabati e domeniche esclusi, per lavori di rinnovo rete gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

S.S. 36 del lago di Como e dello Spluga gallerie “Attraversamento” e “San Martino” totale chiusura in entrambi i sensi di marcia, da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle 21 del 29 ottobre alle 5.00 del 30 ottobre per adeguamento e messa a norma impianti tecnologici (ANAS di Milano);

PONTE KENNEDY, dalle 10:30 alle 10:45, dalle 11:00 alle 11:15, dalle 11:25 alle 11:45, dalle 12:00 alle 12:15 del 30 ottobre totali chiusure temporanee di 15 minuti ciascuna per esecuzione analisi stato strutture del ponte stesso con l’ausilio di droni grazie a un’iniziativa promossa da Mirumir in collaborazione con il Comune di Lecco, Assorpas e Fiapr e ripresa dalla Rai;

VIA MAZZUCCONI, tratto compreso tra i due semafori, totale chiusura per riparazione perdita di acqua, il 2 novembre (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12.00 alle 18.30 di domenica 4 novembre;

VIALE BRODOLINI, tratto compreso tra via Elettrochimica e via Overijse, aree di intersezioni escluse, totale chiusura dalle 6 alle 13.30 del 4 novembre – restante tratto di VIALE BRODOLINI, VIALE DON TICOZZI, VIA BRUNO BUOZZI, totale chiusura dalle 8.30 alle 10.30 – VIA DELL’ISOLA, VIA CORTI, PIAZZA DEL PESCE totale chiusura dalle 9.30 alle 12.30 per svolgimento gara “Maratonina D’Autunno” (SSD Spartacus Triathlonlecco).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372