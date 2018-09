LECCO – Il Comune fa sapere delle seguenti modifiche alla viabilità cittadina di questa settimana:

VIA VARIGIONE – tratto pedonale – CHIUSURA per cedimento stradale circoscritto, dalla sera del 20 settembre al termine dei lavori di messa in sicurezza (Comune di Lecco);

VIA CARLO MAURI il 24 settembre parziale restringimento per lavori di posa specchio parabolico (Impresa VP di Valsecchi Paolo di Ballabio per conto di privati);

VIA FOSCOLO dal 24 al 25 settembre parziale restringimento per lavori di estirpazione radici più verniciatura e sistemazione dissuasori di sosta (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA RENZO – strada collegamento con piazza Della Vittoria – il 24 settembre dalle 9 alle 12 totale chiusura per lavori urgenti di sostituzione canale di gronda ammalorato (Impresa Balossi Gianfranco di Calolziocorte per conto di privati);

VIA DON FERRANTE, PROROGA dal 24 al 28 settembre parziale restringimento per lavori di posa cavo fibra ottica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA PIZZI il 24 settembre parziale restringimento per lavori di posa specchio parabolico (Impresa VP di Valsecchi Paolo di Ballabio per conto di privati);

VIA TONALE, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento dal 25 al 26 settembre per lavori di allacciamento alla rete di fognatura (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di privati);

VIA GONDOLA dal 25 settembre al 4 ottobre parziale restringimento per lavori di realizzazione dispersione protezione catodica e lavori di trivellazione (Impresa Devizzi Srl di Cremeno e Impresa Forim Srl di Reggio Emilia per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA VALPOZZA, tratto all’altezza del civico 21 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla fognatura comunale , il 26 settembre (Impresa 2Emme 2010 Srl di Giussano per conto di privati);

VIA LEGNANO, tratto all’altezza del civico 6 totale chiusura per occupazione di suolo pubblico per operazioni di scarico prefabbricati in legno per costruzione edificio dalle ore 8 alle 12 del 26 settembre (Impresa Costruzioni Augusto e Alfredo Sangiorgio srl per conto di privati);