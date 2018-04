LECCO – Fra le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni segnaliamo in maniera particolare il parziale restringimento di via Amendola del 3 aprile dalle ore 8.30 alle 17.30. A questo collegamento maggiori informazioni.

Ricordiamo inoltre, come già comunicato, che proseguiranno i lavori di messa in sicurezza della SS36/Dir Lecco-Ballabio all’altezza del km 4 + 200 in direzione del capoluogo a cura di Anas Milano, che comporteranno la totale chiusura della corsia sud dalle 8:30 alle 19:00 dal 4 al 6 aprile. Ricordiamo ugualmente che in questi giorni – dal 4 al 6 aprile – resteranno in vigore gli accorgimenti già applicati nel precedente periodo di chiusura allo scopo di agevolare il transito in direzione di Lecco.

Evidenziamo infine le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA FRA’ GALDINO, tratto all’altezza del civico 8 parziale restringimento per lavori di posa pozzetto per taglio linea Enel, dal 3 al 5 aprile (Impresa Ecoedificio Srl di Milano per conto di privati);

VIA POLA dal 3 al 23 aprile, sabati e domeniche escluse nella fascia oraria tra le 8.30 e le 18.30 totale chiusura per lavori di rinnovo rete gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA QUARTO, dal 3 al 9 aprile parziale restringimento per lavori di allacciamento nuovo idrante (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA GORIZIA, tratto all’altezza del civico 53, parziale restringimento per lavori di spostamento contatore acqua, dal 5 al 9 aprile (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di privati);

VIA GHISLANZONI, tratto incrocio via Corti, dal 5 al 6 aprile parziale restringimento per lavori di riparazione perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

CORSO MATTEOTTI, tratto all’altezza del civico 12, parziale restringimento con presenza di movieri, il 6 aprile oppure il 9 aprile per lavori di potatura alberi di alto fusto (Condominio I Faggi);

VIA ALESSIO il 7 aprile parziale restringimento per lavori di posa nuova infrastruttura vodafone (Impresa Cardnet di Chiuduno per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 8 aprile;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372