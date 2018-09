MANDELLO – Il cantiere è già aperto da qualche giorno e i lavori dovrebbero concludersi entro fine anno o nelle prime settimane del prossimo, consegneranno una rotatoria all’incrocio tra via per Maggiana e via Segantini, oltre all’allargamento della carreggiata stradale di via Segantini.

Il progetto però incassa la polemica dei Cinque Stelle che in un comunicato hanno espresso le loro critiche all’amministrazione comunale.

LA LETTERA DEL M5S:

“Una rotonda sul mare. Cosi cantava Fred Bongusto. A Mandello invece l’Assessore Tagliaferri sembra soffrire del mal d’estate e nostalgia del mare, tanto che come rimedio ha deciso, insieme ai suoi compagni di vacanza, di realizzare non distante dalla sua frazione, nella zona del bivio di Maggiana e Luzzeno -Rongio, una rotonda.

Non discutiamo dei gusti sulla viabilità, de gustibus non disputandum est dicevano i latini, ma ci domandiamo quale sia l’utilità di quest’ultima invenzione e se i residenti nella zona ne sentivano il necessario bisogno tanto da andare a levare terreni privati di abitazioni di cittadini,quali si vedranno conclusi i lavori,chiusi in casa e quasi segregati da muri di altezza di un metro circa.

Quindi Assessore ci dica quale sarebbe l’utilità pubblica di quest’opera, quali criticità dei cittadini va a risolvere? Lecitamente inoltre ci domandiamo se la realizzazione di quest’opera rientri in un’idea di cambiamento della viabilità cittadina, magari presente in un piano del traffico di cui a oggi non siamo a conoscenza della sua esistenza, oppure una semplice promessa politico-elettorale da inserire e presentare come realizzata alle prossime elezioni amministrative o per concludere collegata all’opera dello svincolo.

A riguardo dunque , caro Assessore, il costo dell’opera svincolo non sarebbero più i decantati 600.000 euro ma aggiungendo i 300.000 per la rotonda raggiungiamo quota 900.000 di denaro pubblico. Ora una domanda ci viene spontanea. Caro Sindaco Riccardo Fasoli, non sarebbe stato meglio investire 300.000 euro in altri modi?

Ci dica come è possibile che i soldi per strade inutili e rotonde ci sono sempre, e invece per progetti come gli eco compattatori, non ne trovate? Per concludere invitiamo dunque l’Assessore a installare nel suo ufficio un lettore cd o un impianto audio, in modo da poter ricordare le proprie vacanze e il sapore del mare, ascoltando le parole e la musica di Fred Bongusto, lasciando stare così sia le abitazioni sia i cittadini stessi”.

Meetup Mandello del Lario