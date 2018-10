DERVIO – In questi giorni, approfittando del periodo di tempo stabile, il Comune di Dervio sta procedendo ad asfaltare alcuni tratti di strada in varie zone del paese.

Sono già iniziati i lavori per rimuovere l’asfalto vecchio, ed eseguire la nuova pavimentazione, lungo via don Penati (parcheggi e marciapiede), via delle Vigne (strada e parcheggi), via Monastero, via Leonardo da Vinci, il collegamento tra via Duca d’Aosta e via Matteotti e qualche altro piccolo tratto, e nei prossimi giorni verrà realizzata l’asfaltatura dell’ultimo tratto di via Foppa (a monte della Provinciale) che risultava ancora sterrato.

“Questi interventi – Spiega il sindaco Davide Vassena – tengono conto dei lavori per la posa della fibra ottica, delle nuove tubazioni dell’acquedotto e della fognatura che sono in corso in diverse zone del paese, per evitare interferenze, e anche perché alla fine di tutti questi lavori, dove ora è stato effettuato un ripristino provvisorio, le strade interessate verranno ripristinate come in origine a cura delle imprese che stanno intervenendo”.

I lavori di asfaltatura in corso in questi giorni, per una spesa complessiva di 40 mila euro, “risolvono invece necessità diffuse di manutenzione straordinaria del manto stradale che periodicamente l’Amministrazione sta cercando di soddisfare, anche in zone periferiche del paese – prosegue il primo cittadino – Ricadono sotto questo obiettivo anche gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale, che verranno effettuati nei prossimi giorni per ripristinare quella sui tratti stradali in corso di asfaltatura e per aumentare la visibilità e la sicurezza di attraversamenti pedonali, stop, eccetera”.